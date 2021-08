Lazio Women, questa squadra non sa perdere! Battuto il San Marino in amichevole

Prosegue il momento d'oro della Lazio Women. La squadra, promossa in Serie A al termine di un campionato vissuto da protagonista, ha battuto questo pomeriggio il San Marino Academy. Seppur si trattava di una gara amichevole, i segnali che arrivano in vista dell'inizio della stagione, in programma il prossimo 29 agosto, sono più che confortanti. La partita è stata decisa da Antonietta Castiello, Rachel Cuschieri, la solita Adriana Martin e Sarah Mattei. Il gruppo, guidato da Carolina Morace e che vanta Mauro Bianchessi nel ruolo di responsabile, continua dunque il proprio percorso di crescita. Con calma ma senza mai fermarsi, la Lazio Women raggiunge traguardi e vittorie.

