Lazio Women, Rachel Cuschieri e i primi scatti a Formello: "Felice di aver firmato con i biancocelesti" - FT

La rosa della Lazio Women, in vista della prossima stagione, è stata rinforzata da qualche nuovo innesto. Tra questi, Rachel Cuschieri, maltese ex Psv. La calciatrice, di ruolo centrocampista, ha pubblicato su Instagram i primi scatti davanti al Training Center di Formello, aggiungendo: "Felice di aver firmato con la Lazio questa stagione. Un rignraziamento speciale al mio entourage per aver reso possibile tutto questo. Grazie al Psv per i due anni che abbiamo trascorso insieme. Buona fortuna".

Calciomercato Lazio, Di Marzio: “David Silva sempre più vicino”

Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "In corso l'incontro per Muriqi". Ma l'agente smentisce

TORNA ALLA HOMEPAGE