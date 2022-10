Lazio Women, rinforzo in difesa: arriva Kakambouki dal Lugano

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Esperienza e classe a servizio della Lazio Women. Questo è ciò che ha da offrire Eleni Kakambouki, centrocampista trentacinquenne che ha firmato un contratto con le biancocelesti fino al 30 giugno 2023 con l'opzione di un altro anno. La greca ha giocato l'ultima stagione in Svizzera con il Lugano Femminile. La sua maturità potrà essere utile alle giovani compagne che sono agli inizi di carriera e inevitabilmente pagano lo scotto dell'inesperienza. Il club ha fatto un ulteriore passo per costruire una rosa competitiva utile a raggiungere l'obiettivo stagionale: la promozione in Serie A.

IL COMUNICATO - L'ufficialità della notizia è stata data dall'agenzia della calciatrice, la SoccerGeneration Sports Agency: "Eleni Kakampouki si unirà alla Lazio Women dal Lugano Femminile fino al termine della stagione con l'opzione di un altro anno. La 35enne centrocampista internazionale greca sarà sicuramente ottima per la sua nuova squadra e vogliamo augurarle il meglio per questo suo nuovo passo".