Lazio Women, Savini resta: "È il mio amore più grande, nonostante le difficoltà"

Fonte: Calciofemminileitalia.it

La Lazio Women è in piena rivoluzione. La retrocessione in Serie B ha fatto andare via tante giocatrici (Di Giammarino, Labate, Heroum e Ohrstrom le ultime). Federica Savini ha deciso di rimanere. Una carriera dedicata ai colori biancocelesti, mollare non è nel suo dna. Ai microfoni di Calciofemminileitalia.it ha rivelato la sua volontà nel continuare a giocare a Roma: "Ho preso questa decisione perché la Lazio è la cosa che per me conta di più. È sempre stata il mio amore più grande nonostante le difficoltà che ho incontrato". La classe '91, insieme a Santoro, cercherà di riportare la squadra in A.