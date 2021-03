Lazio Women, Visentin: "Dobbiamo imparare a gestire il vantaggio, ma torneremo a vincere"

Un pareggio amaro quello ottenuto ieri dalla Lazio Women contro il Cesena. Dopo essere andate due volte in vantaggio le biancocelesti si sono fatte riprendere e non sono riuscite ad andare oltre il 2-2. Ai microfoni di Lazio Style Radio, Noemi Visentin ha commentato così il match: "Abbiamo fatto una buona prestazione ma potevamo fare di più. 2 punti in più in classifica ci sarebbero serviti. È stata una partita difficile, potevamo gestire meglio il vantaggio perché ci hanno rimontato ben due volte. Dovremo lavorarci su. Se mi aspettavo un campionato così equilibrato? No, ogni domenica è a sé. Rispetto agli altri anni i campionati sono cambiati, sono molto più competitivi. Rispetto a inizio anno abbiamo cambiato modo di giocare, con la coach Morace stiamo migliorando e torneremo presto a vincere. Personalmente sento la responsabilità di aiutare la squadra, so che loro contano su di me e ogni domenica do il massimo per ripagare la loro fiducia. Ogni domenica c’è tensione prima della partita perché bisogna vincere sempre."