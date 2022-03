Lazio Women, Visentin: "Partita positiva, ma è mancata concentrazione"

Fonte: Lazio Style Channel

"Ci è mancata concentrazione e un pizzico di cattiveria in più". Tanto rammarico per Noemi Visentin dopo lo 0-0 casalingo contro l'Empoli Ladies. L'attaccante della Lazio Women, intervenuta ai microfoni del canale tematico biancoceleste, ha spiegato: "Questa è un’altra partita positiva che va ad aggiungersi ai risultati che abbiamo maturato nelle ultime gare. Pensavo di poterla vincere perché stiamo lavorando bene ed abbiamo trovato il nostro gioco. Volevamo la vittoria, però teniamoci il pareggio. Pensiamo a fare bene anche nel recupero con il Pomigliano".

ANDARE AVANTI - "Il turno di stop non ci ha fatto bene a livello mentale. Eravamo in un momento positivo e sapere a pochi giorni che la partita non si sarebbe giocata ci ha tagliato un po’ le gambe. Era una partita importante perché poteva cambiare la nostra classifica. Adesso non buttiamoci giù perché il pareggio è importante e guardiamo avanti”.