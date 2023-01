Lazio, Zaccagni ancora a segno: la rete con il Milan vale un importante record

Una Lazio superlativa quella scesa in campo contro il Milan. Tra i protagonsiti di una gara perfetta c'è anche Mattia Zaccagni, ancora una volta a segno e sempre più perno di questa squadra. L'arciere biancoceleste è arrivato a quota 8 reti in campionato ma soprattutto per la prima volta in carriera ha segnato in tre gare consecutive. Il numero 20 ha infatti messo la sua firma nel 2-2 contro l'Empoli, nella vittoria con il Sassuolo e appunto contro il Milan.