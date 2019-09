Lazio, Zaccardo: "Quarto posto? Tante concorrenti, ecco chi può puntarci"

Questa sera, Torino e Milan scenderanno in campo. Una gara che secondo Cristian Zaccardo - ex difensore, tra el altre di Parma, Bologna e Milan - sarà importante in ottica quarto posto. Un obiettivo per il quale anche la Lazio dirà la sua: "Mi aspetto un miglioramento. Qualche prestazione non è stata brillante: con un nuovo allenatore e una nuova dirigenza serve tempo ma spero che i punti lasciati per strada siano finiti. Serve unità, lucidità e concentrazione. Il Torino è una squadra di livello, che al di là delle prime tre posizioni può puntare in alto assieme a Roma, Atalanta, Lazio e forse Fiorentina", ha dichiarato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LE PAROLE DI DE MARTINO

TORNA ALLA HOMEPAGE