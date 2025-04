Lazio, Zauri: "Il campo sintetico è un problema per il derby. Ecco perché"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parla Luciano Zauri. L'ex calciatore biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per dire la sua del momento che sta vivendo la Lazio dopo la vittoria contro l'Atalanta. Nelle prossime gare, poi, ci sarà la doppia sfida contro il Bodo/Glimt e il derby con la Roma. Queste le sue parole: "Ci voleva questa vittoria per dare anche serenità all'ambiente. La Lazio ha cambiato qualche sua caratteristica, anche per necessità. Alcuni calciatori hanno dato una bella dimostrazione di forza, si sono fatti trovare pronti. La Lazio ha assolutamente meritato la vittoria contro l'Atalanta. A Formello sanno benissimo l'importanza della partita di giovedì. Sicuramente andrà in campo una formazione interessante, qualche alternanza in alcuni ruoli ha fatto bene".

"Castellanos non sappiamo quanti minuti avrà, magari nel finale per poi portarlo da titolare nel derby. Sarà fondamentale ritrovare il campo, anche se contro la Roma deve giocare chi è al 200%. La scelta sta a Baroni. Qualcosa il Taty comunque deve fare. Il campo sintetico? È un altro calcio, soprattutto quando è bagnato. Porta molto stress alle articolazioni, il problema è il recupero dopo per la preparazione per il derby. Pedro? Può giocare ovunque, in qualsiasi superficie (ride, ndr). Noslin invece ha caratteristiche diverse. Ma davanti la Lazio ha più alternative".

"Nuno Tavares? Ci aveva meravigliato anche per continuità all'inizio, ora sembra non uscire più dai problemi fisici. Probabilmente ha qualcosa di irrisolto. Quando ce l'hai si vede, non tutti ce l'hanno. E quando manca si sente, con tutto il rispetto per Pellegrini. La Lazio con gli esterni bassi è ok. All'occorrenza ha anche Marusic che può giocare a piede invertito. Sostituire Tavares è difficile, però la coppia con Pellegrini credo sia ottima. La Lazio di domenica era molto solida e aveva il giusto atteggiamento, poi ci vuole il colpo del singolo per portarla a casa".

"Rovella? È la seconda stagione in cui si sta confermando ad altissimi livelli, è da Nazionale. Alterna le due fasi in maniera incredibile, sta facendo ottime cose in fase offensiva e difensiva. E poi sembra abbia trovato il partner perfetto come Guendouzi. Il Bodo toglie pressione e tempo al derby? È un bene che ci sia poco tempo per prepararlo (ride, ndr). La Lazio ha un sistema ben consolidato, ma Belahyane si è fatto ben vedere a Bergamo. Forse lui è più un play, un vertice basso. Ma non so se cambierei assetto con il centrocampo a tre perché la mediana a due ha fatto le fortune della squadra fin qui".