Lazio, Zenga: "Che bravo Inzaghi! Merita solo complimenti"

Applausi, applausi e ancora applausi. Lo splendido percorso intrapreso dalla Lazio e dal suo mister in questa stagione è sotto gli occhi di tutti. Specialmente in campionato, dove con una cavalcata incredibile i biancocelesti si sono portati a solo un punto dalla vetta, con il sogno Scudetto che ora come ora non è più irraggiungibile. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Walter Zenga si è espresso in maniera entusiasta sulla Lazio e su mister Inzaghi, sottolineando la bontà del suo lavoro: "Lazio in piena corsa per il titolo? Bravo Inzaghi, davvero. La Lazio, insieme al Verona e al Parma, è una delle rivelazioni del campionato. Merita i complimenti".

Genoa - Lazio, le probabili formazioni

UFFICIALE - Coronavirus, rinviati tre match di Serie A

Clicca qui per tornare all'homepage del sito