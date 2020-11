Lazio - Zenit, Correa in grande spolvero: i numeri del match del Tucu

Quando gioca così è davvero immarcabile. La Lazio stende 3-1 lo Zenit grazie anche a un super Joaquin Correa che disputa una partita di sacrificio e si rivela una vera spina nel fianco per gli avversari. Oltre a fornire l'assist del momentaneo 2-0 di Parolo, el Tucu si rende protagonista di numerose e giocate e dribbling che concedono spesso alla Lazio la superiorità numerica in fase offensiva. Suo anche il passaggio illuminante per Lazzari nell'azione che porta al calcio di rigore procurato e trasformato da Immobile. I numeri della gara del numero 11 argentino sono davvero importanti:

46 Tocchi

31 Passaggi

87.1% Precisione nei passaggi

4 Passaggi chiave

3 Grandi occasioni create

1 Assist

6 Dribbling

100% Percentuale dribbling riusciti 6/6)

2 Tiri

2 Duelli aerei vinti

100% Passaggi lunghi completati (3/3)

Si ringrazia Lazio Page per la statistica