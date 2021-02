Lazio, Zoff: "Con il Bayern non c'è stata partita, troppi errori commessi"

La Lazio è uscita sconfitta dalla gara con il Bayern Monaco, ora sarà fondamentale tornare concentrati sul campionato. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Zoff: "La Lazio si è presentata non nelle migliori condizioni psicologiche contro il Bayern Monaco. Non c'è stata partita, troppi errori fatti, hanno sentito troppo la partita. La Lazio non è questa, così è stato un muro insuperabile. La Lazio nelle migliori condizioni avrebbe fatto meglio, il fatto è che sia andata subito in difficoltà. Non mi aspettavo un Bayern così veloce, dinamico, talentuoso in avanti. Che momento sta passando il nostro calcio? Non co sì tremendo, non crediate. Ieri l'Atalanta è stata troppo penalizzata dall'espulsione di Freuler. Penso che gli arbitri sono davvero in difficoltà con la VAR. Una macchina non può stabilire l'entità di alcuni contatti o delle sfumature di campo. Mi sembra tutto esagerato, prendo atto dei tempi moderni".