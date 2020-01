Lazio, Zoff ha complimenti per tutti: "Società, Inzaghi e squadra bravissimi. Derby aperto"

Ne ha per tutta la Lazio, Dino Zoff. Nulla di negativo, tutt'altro, solo complimenti. Dal mister Inzaghi ai giocatori, passando per la società. I biancocelesti stanno facendo benissimo e devono continuare così per raggiungere l'agognata qualificazione in Champions League. Ecco le dichiarazioni dell'ex allenatore e presidente della Lazio a Sportface.it: “La Lazio sta facendo delle cose bellissime, merito di Inzaghi. Poi c'è Immobile che sta andando alla grande, e Luis Alberto ha una gran classe. La squadra sta mostrando un gran senso di maturità e tutti, in qualsiasi zona del campo, si stanno comportando bene. Sia Tare che tutta la società hanno gestito al meglio il gruppo. Penso che ora l’importante per la Lazio sia la Champions League, non deve mollare. Il derby? Lazio - Roma è sempre una partita aperta".

