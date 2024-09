Leao, "ripicca" social alle parole di Di Canio: va a ripescare una vecchia foto sul web

TUTTOmercatoWEB.com

"Qui stiamo parlando di cose serie, questa è una vergogna secondo me. Non sei alla squadra del dopo lavoro, che sei lì e ti pago il campo e puoi fare quello che vuoi, qui sei al Milan. Stiamo parlando di Theo e Leao, uno fa spesso il capitano pure, ma che state facendo? I compagni di squadra si saranno sentiti declassati dal loro atteggiamento". Così Paolo di Canio, durante la trasmissione Sky-Calcio Club, ha commentato il comportamento di Theo Hernandez e Rafa Leao al momento del cooling break del secondo tempo all'Olimpico in occasione del match Lazio e Milan. Una mancanza di rispetto quindi, verso società e gruppo, è la visione dell'ex calciatore della Lazio nei confronti dei due milanisti.

Le parole non sono passate inosservate allo stesso Leao, che ha voluto rispondere utilizzando i social network. In particolare, il portoghese ha utilizzato il social X ricondividendo una foto pescata sul web di molti anni fa che ritrae l'ex attaccante con il braccio destro teso. Una sorta di ripicca, forse un po' immatura, per rispondere alle critiche ricevute durante una trasmissione in cui lo stesso Di Canio era chiamato, come di consueto, a commentare la gara appena vista e a dire la sua sull'argomento. Anche i puntini di sospensione che accompagnano l'immagine sembrano quasi sottolineare che non intende ricevere prediche da lui. Evidentemente le sue parole hanno solleticato negativamente l'umore di Leao che ha preferito utilizzare la piattaforma social invece che rispondere sul campo, magari a suon di prestazioni positive.