Lecce, ancora terapie per Banda e Gaspar: la situazione in vista della Lazio

Procede il lavoro settimanale del Lecce di mister Giampaolo in vista della gara di sabato sera in casa con la Lazio. Nel pomeriggio di oggi come riporta calciolecce.it, all’Acaya Golf Resort & SPA è andata in scena una singola sessione di allenamento. Hanno svolto terapie gli infortunati di lungo corso Banda e Gaspar, mentre Gallo è stato impegnato in un lavoro personalizzato propedeutico al recupero completo, con obiettivo ritorno in campo a Como.

Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare. Alle 12.45 il tecnico Giampaolo parlerà in conferenza stampa per presentare la gara con i biaconcelesti.