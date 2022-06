Lecce, Corvino: "Mercato? La Lazio e le altre si sveglieranno"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il Lecce è tornato in Serie A. Dopo una splendida stagione nella serie cadetta, terminata con il primo posto nella regular season, i giallorossi sono tornati ai massimi livelli e c'è grande attesa per il loro ritorno. Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del club pugliese, ha presentato la così la nuova stagione alle porte: "Adesso mi aspetto periodo scintillante. Inter e Juve si sono già mosse in maniera decisa, altre come Milan, Napoli, Roma e Lazio un po’ meno ma vedrete che presto si “sveglieranno”. E poi c’è una via di mezzo come l’Atalanta, finora attiva ma non troppo".