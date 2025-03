Lecce, Giampaolo non ci sta: "Dubbi sul gol della Roma, era da annullare"

TUTTOmercatoWEB.com

La Roma vince ancora, ma non senza polemiche. Contro il Lecce è stato decisivo il gol di Dovbyk nel finale, che ha permesso alla squadra di Ranieri di rimanere in scia nella corsa al quarto posto. Sull'azione però restano diversi dubbi su un possibile fallo del centravanti ucraino su Baschirotto. Proprio di questo ha parlato il tecnico dei salentini Marco Giampaolo in conferenza stampa.

Queste le sue parole a riguardo: "Abbiamo fatto buone prestazioni ma abbiamo raccolto cinque sconfitte, significa che non è stato sufficiente. Alla mia squadra non rimprovero nulla, per spirito e per atteggiamento. Siamo una squadra che deve lottare, come ha fatto oggi. Sul gol subito ho qualcosa da dire, a mio avviso si poteva ravvisare un fallo ai danni di Baschirotto. Credo fosse fallo a nostro favore. Era un'azione pericolosa".

Così si è espresso anche ai microfoni di Dazn: “Veniamo penalizzati da un fallo su Baschirotto in occasione del gol della Roma. Noi abbiamo fatto una buona gara e abbiamo avuto le nostre occasioni ma se riguardo il loro gol vedo una spallata netta su Baschirotto. Non so se a parti invertite non avrebbero fischiato questo fallo. Baschirotto è tutti i giorni in palestra, pesa 90 chili e non è uno che si butta per niente, anzi. Lui vive di questi contrasti. Ma quella spallata lì lo butta a terra”.