Lecce, Liverani su Mihajlovic: "Quando sono arrivato alla Lazio è stato la mia guida"

Un incontro speciale. Liverani da una parte, Mihajlovic dall'altra. Loro che sono stati compagni di squadra ai tempi della Lazio. Un periodo che il tecnico del Lecce, alla vigilia del match contro il Bologna, ha ricordato con grande emozione: "Ho un rapporto importante con Mihajlovic. Sono arrivato nello spogliatoio della Lazio quando lui era un senatore. Dentro al campo era dei giocatori per cui bastava uno sguardo che lui ti dava la strada. Per me è stato una grande guida. La sua qualità è indiscussa. Non sono meravigliato di quello che sta facendo. Vederlo domani al campo è una gioia immensa. Avrà una accoglienza meravigliosa da parte della gente".