Lecce, Mancosu: “Scudetto? Dico Juve o Inter, ma la Lazio è una mina vagante…”

Il campionato di Serie A, soprattutto nelle prime posizioni, è quest’anno più equilibrato che mai. Comandano Juventus, Inter e Lazio, ma i biancocelesti continuano a non voler parlare di Scudetto e rimanere focalizzati sull’obiettivo Champions. Giocatori ed addetti ai lavori, però, parlano di lotta a tre per il titolo, inserendo anche l’armata di Inzaghi. Della stessa opinione Marco Mancosu, centrocampista e capitano del Lecce che, interrogato sulla squadra che potrebbe occupare il primo posto in classifica a fine campionato, si è espresso in questo modo: “Chi vincerà lo Scudetto? Juve o Inter. Peseranno tanti i punti che perderanno contro squadre come il Lecce. Certo, la Lazio è una mina vagante”, riporta la rassegna stampa di Radiosei.

