Ledesma: "Lazio, alla ripresa continua a sognare. E io tornerei volentieri..."

La Lazio fa innamorare. Chi ha indossato la casacca biancoceleste conosce bene la sensazione. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, anche Cristian Ledesma ha riservato un posto speciale nel cuore a questa squadra. L'argentino ha ribadito fermamente: "Vorrei tornare alla Lazio e realizzare qualcosa di importante, vorrei restituire qualcosa a una maglia che mi ha dato tantissimo". Avrebbe anche voluto chiudere la sua carriera all'ombra del Colosseo, aggiunge Ledesma, cosa che purtroppo non è stata possibile. E poi lo stupore per il grande percorso di Inzaghi, che nemmeno lui avrebbe mai immaginato così bravo in panchina. Una bella sorpresa, la definisce, un lavoro che ha portato la squadra a migliorare anno dopo anno. E ora la Lazio vola, eppure quando tutto ripartirà non sarà facile ritrovare la condizione giusta: "Ovviamente non solo la Lazio si ritroverà in questa situazione. L'entusiasmo potrebbe consentire ai biancocelesti di continuare a inseguire il sogno". Infine, i ricordi più belli con questa maglia. Non solo il 26 maggio, data da incorniciare, ma anche il primo gol nel derby, la qualificazione in Champions League, l'emozione di affrontare il Real Madrid e la Coppa Italia del 2009. Certo, la finale del 2013 dcon Roma ha un gusto particolare. Perchè, come dice Ledesma, non si ripeterà più...

