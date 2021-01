Lega A: domani in assemblea scelta consiglieri media company

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - I club di Serie A sceglieranno domani in assemblea i sei consiglieri che faranno parte del Consiglio di Amministrazione della nuova Media Company. La Lega Serie A ha infatti integrato l'ordine del giorno dell'assemblea che si svolgerà a Milano, inserendo anche la scelta dei sei consiglieri e la costituzione della stessa Media Company tra i punti della riunione. Una assemblea in cui quindi i club saranno chiamati a votare tutte le nuove cariche in Lega, a partire dal presidente e dall'amministratore delegato. (ANSA).