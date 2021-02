Lega Serie A, caos durante l'Assemblea: duro scontro Preziosi - Campoccia

Si sono subito scaldati gli animi nel corso dell'assemblea della Lega Serie A. Secondo quanto appreso dall'Ansa, infatti, è andato in scena un duro scontro tra Enrico Preziosi, presidente del Genoa, e Stefano Campoccia, avvocato e vicepresidente dell'Udinese. Il diverbio sarebbe scaturito da una discussione incentrata sulle offerte dei fondi di private equity per la media company. Un tema neanche all'ordine del giorno, considerando che nel corso della riunione si sarebbero dovute analizzare soltanto le proposte di Sky e Dazn per i diritti tv.

LE POSIZIONI - A proposito dello scontro tra le due maggiori emittenti, sarebbero nove i club favorevoli al grande cambiamento, e dunque alla vittoria di Dazn. Le squadre in questione sarebbero Lazio, Napoli, Juventus, Inter, Milan, Torino, Atalanta, Verona e Udinese. Delle altre, tre o quattro società sarebbero per l'offerta di Sky che, di fatto, lancerebbe contestualmente il "Lega Channel" in versione 'light'.

