Lega Serie A, Casini: "Io prossimo presidente? Non esiste!"

Giornata importante quella di oggi per la Lega di Serie A che si è riunita per eleggere il nuovo presidente dopo le dimissioni di Dal Pino. Tra i vari nomi circolati in queste ore è spuntato anche quello dell'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini che intercettato dai microfoni de Il Corriere dello Sport ha però smentito: "Non esiste, nessuno mi ha cercato e oltretutto non sarei mai disponibile. Peraltro mi ritroverei in un palese conflitto di interessi essendo un accanito e per niente obiettivo tifoso del Bologna".