Lega Serie A, convocata un'Assemblea d'urgenza per venerdì

La Lega Serie A ha convocato un'Assemblea d'urgenza per venerdì alle ore 15. Si parlerà soprattutto dell'ipotesi di accordo con l'Assocalciatori per la sospensione degli stipendi ai calciatori e degli scenari per la conclusione della stagione. Si cercherà dunque di fornire una serie di opzioni per il ritorno in campo quando le condizioni di sicurezza per la salute pubblica lo consentiranno.