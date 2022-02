Lega Serie A, Dal Pino lascia: fissata Assemblea d'urgenza per la sostituzione

Paolo Dal Pino non è più il presidente della Lega Serie A dopo le dimissioni presentate nella giornata di martedì. Come pubblicato sul sito ufficiale dell'organismo di via Rosellini è stata convocata dall'amministratore delegato Luigi De Siervo un'Assemblea d'urgenza per lunedì 7 febbraio: tra i punti all'ordine del giorno l'elezione del nuovo presidente che succederà proprio a Dal Pino. L'appuntamento è molto importante soprattutto in virtù della situazione particolare che si è creata tra i club di Serie A e la Figc, che minaccia la nomina di un commissario ad acta per riformare lo statuto della Lega.

Pubblicato l'1/02