Leiva, il messaggio di Lady Reina: “Una parte di noi sarà sempre…” - FT

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Leiva è ormai un nuovo giocatore del Gremio. L’ufficialità dopo un periodo di attesa è arrivata ieri, lo ha rivelato lui stesso nel corso di una diretta su Instagram. Da quel momento il suo profilo è stato inondato da messaggi d’affetto non solo da parte dei tifosi, ma anche da parte dei suoi ex compagni. C’è qualcuno però che, spinto dal profondo legame di amicizia nei confronti del centrocampista, ha voluto dedicargli due parole. È il caso di Lady Reina che, parlando a nome di tutta la famiglia, ha voluto ribadire l’affetto nei confronti degli amici brasiliani. Uno scatto che ritrae la famiglia dell’ex biancoceleste con indosso la maglia del Gremio, accompagnata dal messaggio: “Non possiamo che augurarvi la migliore fortuna in questa nuova avventura! Le persone di buon cuore meritano solo cose buone. Torni a casa con il tuo popolo, ma ci lasci un vuoto enorme. Una parte di noi sarà sempre con voi. Vi vogliamo tanto bene”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

FIGC, Gravina: "Auspico aiuti concreti da parte del Governo al mondo del calcio"

Lazio, Pedro: non solo vacanze, anche un Campus con la sua Fondazione - FOTO