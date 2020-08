Leiva, scongiurata la seconda operazione: Inzaghi lo aspetta ad Auronzo

Finalmente una bella notizia per la Lazio e Lucas Leiva. Il brasiliano sta meglio, il ginocchio non è più gonfio al punto da aver scongiurato la seconda operazione. E non finisce qui. Perché il regista, riporta la rassegna stampa di Radiosei, starebbe programmando il rientro in campo per il ritiro di Auronzo. Il parere decisivo è stato quello del professor Adriani, l'ortopedico che l'ha operato il 4 aprile presso la clinica Mater Dei. Dopo un colloquio con l'esperto, Leiva ha deciso di proseguire con le terapie conservative, seguendo uno specifico programma di recupero. L'intervento precedente era andato bene, i problemi sorti successivamente non si legavano all'operazione, bensì ad alcuni errori commessi nel programma di rientro, si è preceduto con troppa fretta. Ha saltato le prime partite post-lockdown, ma quando è stato mandato in campo non era in grado di giocare. E questo ha peggiorato la situazione.

LA SOLUZIONE - Leiva è rimasto a Roma nonostante non sia a disposizione di Inzaghi. Si sta curando a Formello e andrà in vacanza solamente una volta concluso il ciclo fisioterapico. L'appuntamento, per lui e per gli altri biancocelesti, è fissato al 20 agosto, giorno del raduno. Tifosi e addetti ai lavori possono tirare un sospiro di sollievo: il brasiliano non si sottoporrà ad alcuna operazione, che l'avrebbe messo KO per altri tre mesi. In ritiro si valuteranno le sue condizioni. Se darà delle garanzie, non arriverà il regista in più. Rimane Cataldi, cresciuto tantissimo nelle ultime stagioni, e Inzaghi potrà contare anche su Escalante, mezzala che all'occorrenza può essere utilizzato da play. Le strategie, e gli obiettivi di mercato, saranno messe a punto nel summit tra la società e l'allenatore.

Pubblicato il 31/07 alle 8.15