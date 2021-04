Lente sugli acquisti di Rolex e preziosi: "C'è l'ombra del riciclaggio"

Dalle serie televisive alla vita concreta. È noto come la criminalità organizzata prediliga oggetti di lusso. Come sulla serie Tv “I Soprano’s” spiccava sul braccio del capofamiglia un Rolex Day-Date Presidente in oro massiccio, del costo di 12 mila 790 dollari, così nella realtà Matteo Messina Denaro, in una delle rare foto che lo ritraggono, indossa un Rolex.

Denaro, preziosi, e riciclaggio. Tre aspetti che nella vita reale collimano spesso, anzi addirittura si sovrappongono. Ad esserne certi: gli investigatori del FIOD, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, equivalente olandese della Guardia di Finanza.

Il giro di vite sugli acquisti di 'alto profilo', ha innescato una serie di controlli e un sistema di tracciamento atto a frenare i tentativi di riciclaggio.

Ecco cosa ha pensato l'Intelligence olandese: CONTINUA A LEGGERE L'ARTICILO COMPLETO

