Liga, il Siviglia pareggia in extremis: e il gol è del portiere - VIDEO

Nel posticipo del sabato in Liga, il Siviglia acciuffa un insperato pareggio al 94esimo minuto sul campo del Valladolid. I padroni di casa vanno in vantaggio nel primo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Orellana. Nella ripresa, gli andalusi preparano l'assedio ma non non riescono a sfondare il muro avversario che crolla solo nei minuti di recupero. Dagli sviluppi di calcio d'angolo si accende una mischia che viene risolta dal sinistro chirurgico del portiere Bono, salito in area avversaria per l'ultimo arrembaggio. Grazie al gol dell'estremo difensore, Papu Gomez e compagni guadagnano un punto d'oro che gli consente di proseguire la corsa per un posto in Champions League.

Sevilla’s goalkeeper Bono has just scored a 94th minute equaliser 😳 pic.twitter.com/p9KbV2MkEI — Fludey (@FludeyCFC) March 20, 2021