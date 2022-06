Liga, Muriqi nominato miglior giocatore del mese di maggio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'avventura al Maiorca di Vedat Muriqi è andata molto meglio di quanto non lasciasse sperare l'approccio del kosovaro a Roma, con la stagione che si sta concludendo alla grande: l'attaccante di proprietà della Lazio è infatti stato nominato miglior giocatore della Liga spagnola per il mese di maggio, meritandosi anche una super carta dal valore di 86 in FUT. Non c'è che dire, il Muriqi sbarcato in Spagna ha davvero saputo conquistare il suo nuovo pubblico.