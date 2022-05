Liga: Muriqi tiene in vita il Mallorca, all'Alaves non basta Escalante

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Anche in Spagna manca una sola giornata alla fine del campionato. La penultima qualche verdetto lo ha già espresso: il Mallorca di Muriqi è pienamente in corsa per la salvezza e al momento rimarrebbe in Liga, all'Alaves non sono bastati i 5 gol di Escalante e retrocede in Segunda Division.

MALLORCA - La squadra maiorchina batte 2-1 in pieno recupero il Rayo Vallecano e rimane in vita. Al 13 è proprio Muriqi di testa a sbloccare il risultato, prima del pareggio di Ciss al 60'. Nel secondo minuto di recupero è Prats a far esplodere l'Iberostar Estadi. Al momento il Mallorca è a quota 36 punti in classifica, a pari merito con il Cadice ma con gli scontri diretti a favore. Dietro le già retrocesse Alaves e Levante, a quota 37 il Granada, a 39 Getafe ed Elche. Nell'ultima giornata il Mallorca è impegnato sul campo dell'Osasuna.

ALAVES - Niente da fare per l'Alaves. Sconfitta per 3-1 in casa del Levante e retrocessione matematica (proprio come il Levante). Al 97' Escalante ha rimediato un'espulsione. Le buone prestazioni del giocatore di proprietà della Lazio non sono bastate alla squadra basca che torna in Segunda Division dove mancava dal 2015-16.