Ligue 1, al via la nuova stagione il 22 agosto: 5.000 tifosi negli stadi

La Ligue 1 guarda avanti: essendo stato l’unico fra i maggiori cinque campionati europei a chiudere in anticipo la stagione, in Francia si pensa già da tempo alla prossima annata e alla riapertura degli stadi.

APERTURE AI TIFOSI - il 22 agosto ripartirà la stagione 2020/2021, e il governo francese avrebbe fissato a 5.000 il numero massimo di persone che potranno accedere a eventi sportivi e culturali. Il ministro dello sport Roxana Maracineanu, riporta l'ansa, si è espresso in merito alla possibilità di accogliere più persone già in occasione della finale di Coppa di Francia: “Ovviamente lavoreremo affinché, se l'andamento sanitario lo consente, la capienza aumenti”. Bisognerà poi valutare i criteri per scegliere chi potrà o meno entrare, e in merito a questo, Pierre Barthélémy, avvocato dell’Associazione nazionale dei consumatori ha dichiarato: “Se domani ci venisse detto che sarà data priorità agli stand ed alle tribune autorità avremmo da ridire”.

