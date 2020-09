Ligue 1, il Marsiglia batte il Psg: mega rissa e cinque espulsi nel finale - VIDEO

"Le Classique" è la partita più sentita in tutta la Francia, questo ormai è chiaro a tutti. Questa sera al "Parco dei Principi" è successo davvero di tutto. Il Marsiglia batte 1-0 i rivali del Psg grazie a un bel gol, con il sinistro al volo, di Thauvin. Partita maschia e piena di interruzioni che si conclude con 35 falli, 14 cartellini gialli e 5 espulsioni. Davvero tantissimo lavoro per il direttore di gara. Nel finale di partita gli animi si scaldano e le due squadre perdono le staffe. Scoppia una mega rissa in campo propiziata dall'ex Roma Paredes. Alla fine, l'arbitro è costretto a sventolare il cartellino rosso per 5 volte: Paredes, Neymar e Kurzawa per i parigini e Amavi e Benedetto per il Marsiglia. Dopo il Lens, il Psg perde anche contro l'OM. Dopo due giornate di Ligue 1, Neymar e compagni sono terzultimi in classifica.

Le bon vieux Classico qui par toujours en couille #PSGOM pic.twitter.com/KlzVCrb7xG — ⭐🇫🇷⭐ ジェレミー ❤🇯🇵❤ (@Ombrellito) September 13, 2020