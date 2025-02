Liverani: "Lazio - Napoli ha un valore enorme per la classifica di entrambe"

TUTTOmercatoWEB.com

Baroni contro Conte, Lazio contro Napoli, obiettivo unico quello di portare a casa la vittoria nella sfida dell'Olimpico che andrà in scena sabato alle 18.00. Sul confronto tra le due squadre ecco il pensiero di Liverani ai microfoni di Radiosei: "Lazio-Napoli ha un valore enorme di classifica per entrambe, ma anche per far montare l’entusiasmo per ambo le piazze. Per il Napoli perdere all’Olimpico vuol dire riavere l’Inter addosso, anche perché mi aspetto una vittoria di Inzaghi a Torino. Il pareggio all’Olimpico sarebbe un risultato da non buttare. Mi aspetto il 3-5-2 di Conte, magari un squadra più guardinga rispetto ad altri incontri. Per la Lazio è fondamentale non perdere distanze fra i reparti. Non deve concedere ripartenze che possano essere difficili da gestire. Di certo la Lazio non deve abbassarsi e aspettare. Non deve snaturarsi, ma occhio dalla parte opposta a non regalare campo. Se vuoi attaccare, hai bisogno di grande attenzioni sulla riconquista avversaria".

TAVARES - "Tavares deve completarsi quando ha poco spazio da attaccare. Cambiare qualcosina, imparare a gestire. Per la Lazio la sua prestazione è imprescindibile, anche perché migliora il lavoro dei compagni. Domani non credo avrà campo aperto da attaccare, quindi deve trovare lui un’alternativa di gioco. Quel lato del campo sarà fondamentale per la partita. Di Lorenzo e Anguissa sono giocatori difficili da affrontare".