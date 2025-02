Liverani: "Milan fragile, la Lazio deve approfittarne". E su Mandas-Provedel...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei l'ex biancoceleste Fabio Liverani ha detto la sua sul momento della Lazio e anche sul big match che vedrà la squadra di Baroni sfidare il Milan: "Il momento è decisivo per la Lazio. È anche il momento più bello della stagione, per un allenatore arrivare a marzo significa cercare di raccogliere quanto si è seminato. Baroni deve proteggere i suoi giocatori, è il suo ruolo quello di levare pressione. Ci sono grandi pressioni, tutti vogliono arrivare in Champions".

MILAN-LAZIO - "I rossoneri sono poco ‘squadra’. Vivono di accelerazioni e di soluzioni individuali. C’è fragilità, tanti errori grossolani. I gol presi contro il Bologna sono grossolani, come non avessero la percezione del pericolo durante la gara. C’è poca attenzione in tanti momenti della partita, il Milan ad oggi è la più fragile fra tutte le concorrenti per il quarto posto. La Lazio dovrebbe essere brava ad approfittare di queste difficoltà. Non deve dare al Milan la possibilità di esprimersi, calcisticamente vanno ‘uccisi’ quando ne hai la possibilità. Serve attenzione e fame, mettere la partita sui binari favorevoli".

"Credo che Baroni non riproporrà Tchaouna punta, penso che al 70% toccherà di nuovo a Noslin. Credo sia arrivato il momento per dare delle gerarchie fisse in assenza di Castellanos. Mandas-Provedel? Se gioca Mandas finisce anche il pensiero del riposo per il 94. A quel punto Baroni non potrebbe più ‘nascondere’ le scelte e le gerarchie sarebbero ‘ufficialmente’ cambiate".