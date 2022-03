Liverpool-Inter, il lapsus di Inzaghi: “La gara d’andata all’Olimpico…”

L'Inter esce agli ottavi di finale di Champions League contro un Liverpool che si è dimostrato più forte nel doppio confronto. I nerazzurri espugnano Anfield Road vincendo 1-0 con gol di Lautaro ma non basta a ribaltare tutto. C'è rammarico Dzeko e compagni specialmente per il primo round in cui si poteva fare certamente di più e invece prima Firmino e poi Salah hanno regalato il 2-0 ai Reds. Nel post partita del match di ieri sera, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua delusione specialmente per il match d'andata "allo Stadio Olimpico". Un lapsus incredibile per il tecnico piacentino che si è prontamente corretto con San Siro. L'abitudine ha giocato uno scherzetto al mister nerazzurro.