Liverpool - M. United, Reina e Leiva tifano 'Reds' e ricordano l'ultimo derby a Pereira - FOTO

Archiviata la stracittadina, i giocatori della Lazio possono godersi un altro derby, quello d'Inghilterra tra Liverpool e Manchester United. All'interno del gruppo biancoceleste c'è chi spera che a trionfare sia la squadra guidata dal tecnico Solskjær, come Andreas Pereira. Per il brasiliano un successo dei 'Red Devils' renderebbe ancor più perfetto il week-end. Della fazione opposta Leiva e Reina che, in virtù di un passato tra le fila del Liverpool, tifano Klopp e i suoi calciatori. Il portiere spagnolo, rispondendo al compagno "rivale", ha ricordato l'ultimo derby: "Non andò così bene per te, amico".

