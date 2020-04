Lo Scudetto 1915 finisce sulla 'Rai' olandese: "La Lazio prova qualcosa di memorabile"

Ora dello Scudetto 1915 ne parla anche la Rai. Sì, però olandese. Continua a fare il giro del mondo la battaglia del Comitato Promotore per l'assegnazione ex aequo del titolo 14/15 tra Lazio e Genoa. Il numero uno del Comitato, l'Avv. Gian Luca Mignogna, è stato intervistato questa volta dall'emittente di stato NOS Netherlands. L'uomo simbolo della rivendicazione biancoceleste ha ricostruito tutte le tappe della vicenda, trattata approfonditamente anche dal portale dei Paesi Bassi (qui il link all'intervista originale) che ha spiegato ai lettori, fedelmente, tutte le incongruenze che hanno portato all'assegnazione del titolo alla società rossoblu. Tra l'altro, è di pochi giorni fa la notizia della cancellazione dell'Eredivisie 2019/20. Che per questa stagione dunque non avrà una squadra campione nazionale. Viene quindi da sé quanto, anche nel resto del mondo, stia diventando significativo il precedente del campionato italiano 1914/15. Di seguito, ecco le parole dell'Avv. Mignogna:

“La storiografia dice che tra il 1919 e il 1921 la Federazione Italiana assegnò il titolo del campionato al Genoa. Questo però non è vero. L’Annuario Ufficiale della Figc del 1927, ad esempio, afferma semplicemente che la stagione era stata sospesa. Quindi non è possibile che fosse stata nominato un club campione nazionale. A mio avviso, il titolo del 1915 doveva essere assegnato ex aequo alla Lazio e al Genoa, le due squadre che molto probabilmente avrebbero giocato la finale per il campionato nazionale. Ma la Federazione Italiana inizialmente ha chiesto ulteriori prove. Con un gruppo di storici, come moderni archeologi moderni ci siamo impegnati nella ricerca. Nel 2017 abbiamo inserito tutto in un libro: ‘Lo Scudetto Spezzato: Storia di un Campionato mai terminato’, che oggi però andrebbe ulteriormente aggiornato. Tutte le decisioni sono state rinviate fino a quando non è stato trovato un successore del presidente federale Carlo Tavecchio. Successivamente, il neo-presidente Gabriele Gravina ha nominato una nuova commissione nel giugno 2019. Abbiamo consegnato il nostro Dossier composto di 3.000 pagine e ci aspettavamo che fosse presa una decisione all’inizio del 2020. Ma poi è scoppiata l’emergenza del coronavirus”.

Pubblicato alle 12:45