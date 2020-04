Lazio, simulazione ripresa a Formello. Il club fa scuola alle altre di A

Spiazzante, senza dubbio inaspettato. Nel nuovo DPCM annunciato da Conte, il 4 maggio non ci sarà la ripresa degli allenamenti di squadra, che sarà invece, se tutto andrà bene, il 18. Ulteriori due settimane di stop, una scelta che non ha trovato l'appoggio di molti. Riaprono i parchi per svolgere attività sportiva individuale, dove tutti hanno accesso, ma non i centri sportivi, supervisionati e attrezzati a dovere. La Lazio ne è rimasta sconvolta, le dichiarazioni della società di ieri vanno in questo senso. E in effetti a Formello era già tutto pronto. La scorsa settimana erano iniziati i test e sperimentati gli allenamenti. Il tutto per garantire ai giocatori la massima sicurezza. Cinque campi a disposizione, i calciatori si sarebbero allenati a piccolissimi gruppi e in fasce d'orario differenti. Quattro o cinque giocatori su ogni campo regolamentare, ognuno dei quali garantisce a ognuno una distanza di sicurezza di 10 metri, dieci volte superiore al famoso metro di distanza.



Non cambierà nulla, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. La simulazione degli allenamenti fatta fare da Lotito, ritornerà utile anche in vista del 18 maggio. I calciatori entreranno da un'entrata a loro riservata, diversa da quella dei dipendenti. Si alleneranno a gruppi da 4/5 persone e in orari differenti. La distanza di sicurezza sarà più che garantita. Gli spogliatoi verranno sanificati nuovamente ad ogni seduta. Per quanto riguarda lo staff e i dipendenti, Lotito è pronto per attrezzarli in tutto. Mascherine con filtro, guanti, e addirittura occhialini. Tutto è pronto, la Lazio all'avanguardia fa scuola a tutte le altre per la ripresa.

