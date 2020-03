Locatelli (Iss): "Nessuno può dire quanto durerà il contagio"

Nella quotidiana conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile, oggi vicino al commissario Angelo Borrelli c'era il prof. Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità. La sua analisi sul decremento dell'incremento dei positivi rispetto alla giornata di ieri (+2.470 oggi, +2.853): "Ovviamente questo va consolidato nel giro dei prossimi uno o due giorni. L'auspicio è di continuare a vedere questo decremento dell'incremento, e allora saremo anche più confidenti di poter dire che abbiamo raggiunto un risultato importante per il Paese". Alla domanda sullo studio inglese che prevede che il coronavirus duri un anno: "Che il virus possa di fatto mantenersi anche per qualche mese è possibile, ma nessuno ha dati inconfutabili per dire fino a quando. Altre epidemie negli anni indicano che quanto più efficaci sono le misure di contenimento, più probabile evitare scenari analoghi a quelli che stiamo vivendo". Sulle modalità di contagio: "L'eventuale contagio attraverso superfici è assolutamente marginale rispetto a quello interumano, che resta la vera modalità di trasmissione".

