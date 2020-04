Lotito-Agnelli, tregua in riunione di Lega: "Complimenti per il taglio stipendi"

Non sono arrivate notizie rilevanti dall'ultima call conference dei rappresentati di Lega, in merito a quello che sarà il futuro del campionato. C'è però un episodio da segnalare. Dopo le liti e i battibecchi avuti nelle precedenti riunioni, si è respirato un clima più distensivo fra Lotito e Agnelli. Stando a quanto riporta Tuttosport infatti, il presidente della Lazio, si sarebbe complimentato con quello della Juventus per l'accordo raggiunto con i propri giocatori per il taglio stipendi, uno dei temi di discussione più caldi in questo momento con l'AIC.

Pubblicato il 4/04 alle 14:45