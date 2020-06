Lotta Scudetto, Apolloni: "Juventus avvantaggiata, ma Lazio e Inter..."

L'ex difensore del Parma Luigi Apolloni ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della ripresa del campionato: "Gli orari caldi? Al Mondiale ’94 era caldissimo, andammo incontro a difficoltà naturali. C’erano orari che non permettevano di essere al meglio fisicamente come sarebbe stato se invece fosse stato più fresco. L’importante era iniziare e riprendere il campionato. Penso che sia ancora presto per tornare a parlare di normalità, specie senza pubblico, ma tant’è". Sulla lotta Scudetto: "Avere la rosa ampia dà più vantaggi e si può fare un turnover meno rischioso. La Juventus appare in vantaggio da quel punto di vista, ma spero che Lazio e Inter diano comunque battaglia per arricchire questo finale di stagione, affinché ci sia in ogni caso emozione per questa conclusione di campionato".