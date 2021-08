Luis Alberto, il sorteggio per vincere la sua maglia. La moglie: "Ecco come partecipare" - VIDEO

La moglie di Luis Alberto, Patricia, ha messo in palio la maglia del marito. La spagnola ha condiviso su Instagram un breve video della nuova casacca della Lazio, nella sua versione nera, per poi aggiungere le modalità di partecipazione. La compagna del "Mago" ha spiegato: "Maglia del numero 10 della Lazio. La maglia di quest'anno mi piace tantissimo, per questo voglio anche anche uno di voi possa godersela. Partecipate è molto semplice: basta mettere like alla foto, essere mio follower e lanciare un commento menzionando un amico. Potete partecipare quante volte volte, ma nominando sempre amici diversi. Il sorteggio inizia oggi, martedì 10, e terminerà martedì prossimo 17 agosto. Annuncerò io stessa il vincitore. Buona fortuna a tutti!".

