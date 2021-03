Luis Alberto, indizio social sulle sue condizioni: il video mentre gioca con il figlio

Ha fatto preoccupare tutti Luis Alberto nell'allenamento di oggi, conclusosi proprio con l'infortunio dello spagnolo. Il "Mago" ha subìto un colpo da Armini durante la partitella finale ed è rimasto a terra. In serata però, sul suo profilo Instagram, è apparso un video in cui il numero 10 biancoceleste gioca a pallone con il figlio in giardino. I movimenti sembrano fluidi, la speranza è che la botta presa non precluda la sua presenza sabato contro lo Spezia.

CLICCA QUI PER IL VIDEO