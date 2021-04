Luis Alberto, le gare della Lazio la miglior "palestra" per la moglie: "Ecco le calorie bruciate" - FOTO

Le sfide della Lazio sono sempre tutt'altro che scontate. E i tifosi biancocelesti lo sanno bene. Ha avuto modo di capirlo in prima persona anche Patricia, la moglie di Luis Alberto. La spagnola, oltre a esultare pubblicamente per la vittoria di questa sera, ha condiviso sul proprio profilo Instagram il numero di calorie bruciate durante la sfida con il Milan, per poi ironizzare sull'argomento: "E queste sono le calorie che brucio seguendo mio marito giocare una partita".

