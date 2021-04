Lazio - Milan, decima vittoria consecutiva all'Olimpico: è la seconda volta nella storia

Doppietta di Correa e rete di Ciro Immobile a chiudere qualsiasi discorso del match tra Lazio e Milan andato in scena all'Olimpico. I biancocelesti grazie a questa vittoria continuano a inseguire il sogno Champions che aveva subito una battuta d'arresto dopo il ko di Napoli. Decima vittoria consecutiva all'Olimpico, un risultato che la Lazio non raggiungeva da tantissimi anni. L'ultima volta infatti in panchina sedeva Tommaso Maestrelli, coloui che vinse il primo scudetto della storia.

Lazio, per la Champions ci sei anche tu! Milan travolto 3-0

Lazio, Immobile prende il palo. Jessica ci scherza: "La prossima volta butto la Play Station" - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE