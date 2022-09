Luiz Felipe: "L'addio alla Lazio per cambiare, avevo bisogno di stimoli". E su Immobile...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Approdato al Betis nella finestra di calciomercato che si è appena conclusa, Luiz Felipe ha rilasciato una lunga intervista a El Pais. L'ex difensore della Lazio ha parlato, tra gli altri temi, dell'esperienza in biancoceleste, di quanto abbia imparato in Serie A. L'italo-brasiliano si è soffermato a parlare anche di Ciro Immobile, tra gli attaccanti più forti mai marcati: "Volevo cambiare un po'. La Liga mi è sempre piaciuta molto. La Lazio è un grande club, mi ha formato come giocatore e persona, però volevo uno stimolo, un'avventura nella mia vita ed è arrivata l'offerta del Betis. Dal primo momento, mi hanno fatto sentire importante. Anche prima di firmare il contratto. Carriera? Giocavo a calcio da quando avevo 13 anni e arrivai all'Iutano, che ora milita nella Serie B del Brasile. Giocati un anno in quel club, poi arrivò la Lazio che mi tesserò grazie al rapporto di uno scout. Avevo 19 anni. Ero un ragazzino, non parlavo italiano e il periodo di adattamento fu complicato. Andai in prestito alla Salernitana, una volta tornato fui aggregato alla squadra. Ho giocato cinque stagioni a buon livello in Serie A".

CARATTERISTICHE - "Mi piace prender palla giocando dietro e rischiare. In Italia ho imparato a collocarmi bene, a leggere le partite e, soprattutto, la tecnica. Sono cresciuto e, anche se sono giovane, sento di aver raggiunto un buon livello di maturità. Ora arrivato a un calcio differente, ma sono convinto che mi adatterò presto. Attaccanti più forti che ho dovuto affrontare? Immobile mi faceva diventare pazzo durante gli allenamenti. Attacca sempre la profondità, non potevi fermarlo. Per il resto, altri giocatori forti che ho dovuto marcare sono stati Lukaku e Dzeko". Intanto Luiz Felipe, che aveva tolto ai suoi follower la possibilità di lasciare un commento sotto ai suoi post Instagram, ora li ha sbloccati.

