Mallorca | L'ex Lazio Muriqi preservato 6 giorni: contro il Real Madrid ci sarà

Il Mallorca non voleva perdere il suo punto di riferimento per la gara contro il Real Madrid. Vedat Muriqi è tornato ad allenarsi così in gruppo quest'oggi, dopo una lunga pausa dal 6 marzo scorso. Secondo quanto riportato da Gazeta Express la soluzione sarebbe stata adottata per preservare quello che è adesso è giudicato un terminale offensivo imprescindibile per la formazione spagnola. Avendo accusato un affaticamento muscolare lo staff tecnico del Mallorca ha preferito non rischiare un infortunio. Oggi la società ha così assicurato la presenza di Muriqi per la sfida contro il Real Madrid. L'ex Lazio ci sarà.