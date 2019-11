Maltempo, nuovo picco di acqua alta a Venezia: le misure del governo

Continua l’emergenza maltempo in tutta Italia. Allerta rossa in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Veneto, dove 73 squadre della Protezione civile sono al lavoro. A Venezia è previsto un nuovo picco di acqua alta dopo i 187 centimetri di martedì: alle 12,30 di domenica è annunciata una massima di 160 centimetri. Da lunedì si passerà a una massima di 105 centimetri nella notte, poi il fenomeno dovrebbe scemare. Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha nominato il sindaco Luigi Brugnaro commissario straordinario e ha disposto la sospensione dei mutui per un anno e 20 milioni per il primo ristoro dei danni. Lo schema indicato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e approvato dal consiglio dei ministri giovedì, prevede un primo rimborso di 5mila euro per i privati e di 20mila per le aziende.