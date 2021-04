Manchester City fuori dalla Superlega: il commento di Sterling - FOTO

Il Manchester City è il primo club a lasciare ufficialmente la Superlega. Decisione comunicata agli altri 11 membri nella riunione svolta in videoconferenza, che ha suscitato reazioni di soddisfazione del primo ministro britannico Boris Johnson e del presidente della Uefa Aleksander Ceferin. Su Twitter ha commentato anche l'ala dei Citizens Raheem Sterling: "Ok ciao". La spinta dei tifosi, l'opinione di Guardiola e dei calciatori è stata decisiva per la rinuncia del club.

Ok bye — Raheem Sterling (@sterling7) April 20, 2021